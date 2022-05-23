上海廠再傳員工騷動 廣達：已平復不影響產線

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（中央社記者吳家豪台北23日電）筆電代工廠廣達上海松江廠21日晚間再傳員工騷動，一度闖入台籍幹部宿舍。廣達今天向中央社記者證實此事，並強調與員工溝通後已經平復，相關產線沒有受到影響，目標仍朝向6月底100%復工。

這是5月以來廣達上海廠第2次發生員工騷動事件，業界推測，可能因為中國針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取較嚴格的防疫措施，員工被封控太久引起不滿。

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廣達是蘋果MacBook筆記型電腦主要組裝廠，上海廠占廣達筆電總產能20%，4月初因應當地防疫政策一度停工，從4月中旬開始逐步復工。

廣達財務長楊俊烈13日在法人說明會上表示，復工除了人力考量之外，零組件缺料也是能否滿足訂單的重要因素，目前高階筆電和伺服器出貨較不受影響，上海廠目標第2季底達100%復工，預估第2季廣達整體筆電出貨將季減20%。（編輯：楊蘭軒）1110523