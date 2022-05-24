國巨高階產品稼動率拉高 中國廠區生產正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）被動元件大廠國巨集團在高階被動元件品需求穩健，稼動率拉高，以及中國廠區生產營運正常下，中國廣東廠區近期也擴大招募員工。

國巨先前預估，第2季營收可較第1季成長低個位數百分點，第2季毛利率和營益率可較第1季持平或小幅增加。

國巨表示，工控、5G基礎建設、商用型電腦、伺服器等，持續帶動高階特殊型被動元件拉貨力道；歐洲和北美市場需求續旺，高階特殊品訂單出貨比大於1，整體交期約4個月至7個月。

展望第2季營運，本土法人評估，國巨在車用、工業、5G等應用帶動下，高階被動元件品需求穩健，接單出貨比（B/B ratio）超過1；標準型產品需求可能趨緩，不過接單出貨比仍維持1。目前國巨在高階品的稼動率約9成，優於公司先前85%水準，標準品稼動率也有6成至7成。

法人預估，國巨第2季業績可來到新台幣308億元，季增2%至3%區間，單季每股純益可超過11元。

國巨指出，中國廠區生產營運正常，後續仍需密切關注封城、物料供給及物流運輸等不確定因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國巨集團近期在中國大陸擴大招募員工，根據微信公眾號23日訊息，國巨位於廣東東莞塘廈鎮廠區向廣西院校招募研發、品管、設備等工程師，並招募財務、專案、業務等專員。國巨東莞廠主要製造貼片電阻、貼片電容、貼片電感、傳統電阻等被動元件產品。

此外，國巨集團旗下君耀電子東莞廠也向廣西院校招募工程師和技術專員。根據資料，君耀東莞廠成立於2007年，主要生產保護元件。（編輯：張良知）1110524