更多編輯台推薦新聞：
輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起
國際

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

配息13元太少？台驊：股利政策著重穩健營運

2022/5/24 12:48（5/24 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台驊投控24日在台北舉行111年度股東常會，董事長顏益財出席，談到航運後市，顏益財表示，俄烏戰爭使全球供應鏈重新洗牌，在船隨貨走定律下，估2022年運價將以高位震盪為主，前景審慎樂觀。中央社記者張皓安攝 111年5月24日
台驊投控24日在台北舉行111年度股東常會，董事長顏益財出席，談到航運後市，顏益財表示，俄烏戰爭使全球供應鏈重新洗牌，在船隨貨走定律下，估2022年運價將以高位震盪為主，前景審慎樂觀。中央社記者張皓安攝 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北24日電）台驊投控今天召開股東會，有小股東質疑台驊股利政策，認為配發率低於預期。董事長顏益財說明，股利政策是從穩健營運角度做出的決定；最後股東會通過每股配發新台幣13元現金股利。

台驊投控2021年合併營收360.4億元，年增138%；稅後淨利40.17億元，年增604%；每股盈餘30.03元，營收及獲利均創下歷史新高。

針對股利政策引起小股東的質疑，顏益財表示，去年的航運榮景是他從業約40年來首遇，且當前運費上漲，公司所需現金流很大，台驊也期望趁此機會穩健財務狀況，或轉投資具前景的標的，所以此次股利政策是基於公司穩健營運的角度來決定。

小股東也質疑台驊為何投資長榮、陽明股票；顏益財說明，主要是策略性投資，台驊跟前述船公司是上下游關係，對他們了解也看好，且台驊對其他產業也不內行，投資錯了也對不起股東。

另外，台驊在股東會中也通過修訂公司章程，改為得於每半年分配盈餘，未來依據董事會決議訂定股利政策，將依獲利狀況維持穩定的配發率。

台驊今天也完成第13屆9席董事改選，董事由顏益財、大聯大投控法人代表黃偉祥、許旭輝、賴文豪、益緯投資法人代表林映陸、菖隆投資法人代表魏標昌擔任；3席獨立董事則由張立秋、林志雄及廖勝利擔任。（編輯：楊凱翔）1110524

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀