配息13元太少？台驊：股利政策著重穩健營運

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台驊投控24日在台北舉行111年度股東常會，董事長顏益財出席，談到航運後市，顏益財表示，俄烏戰爭使全球供應鏈重新洗牌，在船隨貨走定律下，估2022年運價將以高位震盪為主，前景審慎樂觀。中央社記者張皓安攝 111年5月24日

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（中央社記者賴言曦台北24日電）台驊投控今天召開股東會，有小股東質疑台驊股利政策，認為配發率低於預期。董事長顏益財說明，股利政策是從穩健營運角度做出的決定；最後股東會通過每股配發新台幣13元現金股利。

台驊投控2021年合併營收360.4億元，年增138%；稅後淨利40.17億元，年增604%；每股盈餘30.03元，營收及獲利均創下歷史新高。

針對股利政策引起小股東的質疑，顏益財表示，去年的航運榮景是他從業約40年來首遇，且當前運費上漲，公司所需現金流很大，台驊也期望趁此機會穩健財務狀況，或轉投資具前景的標的，所以此次股利政策是基於公司穩健營運的角度來決定。

小股東也質疑台驊為何投資長榮、陽明股票；顏益財說明，主要是策略性投資，台驊跟前述船公司是上下游關係，對他們了解也看好，且台驊對其他產業也不內行，投資錯了也對不起股東。

另外，台驊在股東會中也通過修訂公司章程，改為得於每半年分配盈餘，未來依據董事會決議訂定股利政策，將依獲利狀況維持穩定的配發率。

台驊今天也完成第13屆9席董事改選，董事由顏益財、大聯大投控法人代表黃偉祥、許旭輝、賴文豪、益緯投資法人代表林映陸、菖隆投資法人代表魏標昌擔任；3席獨立董事則由張立秋、林志雄及廖勝利擔任。（編輯：楊凱翔）1110524