台股失守萬六 法人：止跌上攻看2大族群

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天早盤一度突破16200點，但量能不足難以突破月線反壓，終場下跌192.78點，收在15963.63點。法人指出，台股仍在尋找底部，短線恐持續震盪，貨櫃族群若回穩，有助大盤止跌，後續可能由IC設計類股發動攻勢。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問表示，目前投資人信心不穩，今天受到美股期指電子盤下跌影響，加上高價股表現不佳，矽力-KY、信驊分別重挫約8%、9%，主因遭外資調降目標價。

儲祥生分析，目前大盤還在尋找底部，短線恐持續震盪，貨櫃股依然是盤面具代表性的族群，如果可以回穩，對大盤止跌會有幫助。IC設計族群是前段時間大盤領頭指標，上週已開始拉出一波走勢，未來有望扮演台股攻擊要角。

儲祥生認為，台股很多股票已跌深，不必太悲觀，操作上可留意具備明確趨勢的族群，例如電動車等。

國泰證期指出，台股月線自從4月7日跌破後，指數呈現高點不過高、低點創新低，大盤反彈曾經3度觸及月線，可惜均無法有效越過。近期若量能增溫，短線仍有機會挑戰月線反壓。

富邦投顧分析，台股技術性跌深反彈架構未變，上檔中、長期均線反壓橫阻，仍需時間反覆整理，選股可留意伺服器、電動車、5G設備等產業持續成長，及受惠解封後運輸需求的類股。（編輯：郭無患）1110524