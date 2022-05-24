華新擬售Borrego案場開發部門 收益達2.88億美元

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華新麗華幕僚長潘思如24日晚間在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，董事會決議將出售美國太陽能子公司Borrego Solar Systems公司的案場開發部門，予美國能源投資公司ECP。中央社記者潘智義攝 111年5月24日

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（中央社記者潘智義台北24日電）華新麗華今天董事會決議，出售美國太陽能子公司Borrego Solar Systems公司的案場開發部門，予美國能源投資公司ECP，本筆交易總金額約5.67億美元，此次處分華新可認列稅前利益約為2.88億美元。

華新麗華幕僚長潘思如今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，美國Borrego將分拆成兩部分，出售太陽能案場開發部門，保留系統承包工程部門，預計此次處分可認列稅前利益約為2.88億美元，有機會在第3季認列。

另外，華新去年認列投資美國Borrego收益新台幣6億餘元。

潘思如說，雖然美國Borrego案場開發部門比較賺錢，但考量案場開發有人才及地域特性，例如案場徵用民地等措施，因擬承購者ECP有更廣的地域經營關係與經驗，因此決定出售。

華新麗華2008年跨足再生能源領域，於美國投資Borrego Solar Systems公司提供太陽能系統整合服務，專注案場開發、電力及儲能系統規畫、建設及施工維運等業務。

華新此次將Borrego拆分旗下案場開發部門，出售給在電力、再生與永續能源方案擁有20餘年專業經驗的能源投資公司ECP，希望藉由其區域開發實力與專業營運經驗，突破地域發展瓶頸，加速拓展開發業務市場。

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華新麗華也將增資未分拆出售的Borrego系統設計、採購和建設部門以及維運部門，持續深耕太陽能發電及儲能系統設計、建設和案場維護服務領域，以因應新能源時代的創能與儲能關鍵成長趨勢；增資前後持股比例均為72.59%。

潘思如解釋，華新綠能事業目前包括在印尼投資的冰鎳產線，是電動車電池正極化工原料硫酸鎳的原料；以及今天重訊說明的美國太陽能Borrego Solar Systems公司，另外，將興建提供風電的海底電纜廠、電動車用鋼材等，將使綠能布局更完整。（編輯：張均懋）1110524