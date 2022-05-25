泰博搶唾液快篩大餅 已送件申請EUA

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）醫材廠泰博快篩試劑進入第3波降價，董事長陳朝旺今天在股東會後透露，將推出鼻咽、唾液兩用快篩試劑，目前已完成臨床試驗，並送件申請緊急使用授權（EUA），已進入審查階段。

泰博今天召開股東常會，會中通過110年度各項財務表冊，每股盈餘（EPS）21.35元，每股將配發現金股利15元。

陳朝旺在會後透露，泰博去年7、8月就在美國展開唾液快篩的臨床試驗，台灣去年也有執行臨床，但因疫情相對趨緩，加上醫生對產品有衛生及準確率的疑慮，一度暫停，直到4月初得知政府將開放唾液快篩，才重啟試驗。目前兩用快篩試劑在台灣、美國的臨床試驗均已完成，並向主管機關申請認證。

泰博快篩試劑今天進入第3波降價，降價策略已與通路商敲定，5入裝每劑已降至新台幣150元，單劑裝降至160元。

至於產能部分，本週日產能已從4月的40萬至50萬劑，提升到60萬劑，下週將進一步攀升至70至80萬劑，6月中旬日產能就可達100萬劑規模。（編輯：張良知）1110525