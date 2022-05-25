陳正祺率團拜會歐盟 推動經貿、供應鏈合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部次長陳正祺23至24日訪問比利時期間，陸續拜會歐盟貿易總署、歐洲議會議員等，推動台灣與歐盟經貿、投資、供應鏈等合作。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）經濟部今天表示，次長陳正祺23至24日訪問比利時期間，陸續拜會歐盟貿易總署、歐洲議會議員等；議員肯定台灣是歐盟可信賴夥伴，將持續支持台、歐盟擴大貿易、投資及供應鏈合作。

陳正祺21日晚間率團赴比利時，拜會歐盟相關單位；經濟部今天透過新聞稿表示，陳正祺23至24日訪比期間，拜會歐盟成長總署，就台歐盟產業政策對話進展及深化雙邊關係交換意見，並與歐盟貿易總署交流台歐盟貿易與投資關係。

陳正祺也與歐洲議會國貿委員會議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）及柯契夫（Andrey Kovatchev）會晤，感謝歐洲議會長期以來對於強化台、歐盟關係的支持；議員認為台灣是歐盟理念相近及可信賴夥伴，將持續支持台歐盟擴大貿易、投資及供應鏈夥伴關係。

同時，陳正祺此行更與歐洲智庫、商會、業者等近20位代表舉行圓桌會議，就全球變動環境下的台歐盟供應鏈合作，交換意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳正祺在專題演講中指出，台灣與歐盟不僅共享民主、人權、法治、自由經濟的價值，雙方在印太地區、產業及因應氣候變遷政策也互補，顯見台灣是歐盟值得信賴的夥伴；以產業政策為例，雙方將綠能及數位轉型列為重點政策，也在半導體、電動車及5G等領域深化合作。

歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為台灣最大外資來源。（編輯：林興盟）1110525