意德士看好兩大產品線 今年業績可望再創新高

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（中央社記者張建中新竹26日電）意德士今天表示，今年全氟密封材料及真空吸盤兩大產品線業績可望同步成長，整體營運展望樂觀，預期業績可望再創新高。

半導體製程設備零組件暨材料商意德士下午舉行線上業績發表會，協理周明璇說，全球8吋及12吋晶圓廠持續擴展，將為製造設備零組件耗材帶來龐大商機。

周明璇表示，意德士占有地緣優勢，今年度客戶端需求成長，意德士營運將保持穩健，全年展望樂觀，預期業績可望再創高峰。

周明璇說，今年全氟密封材料及真空吸盤兩大產品線可望同步成長，關鍵零組件業務也將微幅成長，維修業務將維持穩定。

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意德士2020年遷入竹東新廠，周明璇表示，目前產能已逐漸填滿，不排除提早規劃增建新廠，為未來注入成長動能。

意德士董事長闕聖哲指出，氟化橡膠產品在低車載電池製程應用方面，目前產品已通過認證，開始初步測試，拿到小量訂單；在低釋氣微汙染防治部分，經過將近1年努力，也通過認證，正放量出貨，預計第4季完成產品產能提升計畫，符合客戶快速成長訂單需求。（編輯：蘇志宗）1110526