更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
下班注意愈晚雨愈大 後天鋒面北抬天氣轉好北台灣上看31度
首頁 / 產經

意德士看好兩大產品線 今年業績可望再創新高

2022/5/26 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）意德士今天表示，今年全氟密封材料及真空吸盤兩大產品線業績可望同步成長，整體營運展望樂觀，預期業績可望再創新高。

半導體製程設備零組件暨材料商意德士下午舉行線上業績發表會，協理周明璇說，全球8吋及12吋晶圓廠持續擴展，將為製造設備零組件耗材帶來龐大商機。

周明璇表示，意德士占有地緣優勢，今年度客戶端需求成長，意德士營運將保持穩健，全年展望樂觀，預期業績可望再創高峰。

周明璇說，今年全氟密封材料及真空吸盤兩大產品線可望同步成長，關鍵零組件業務也將微幅成長，維修業務將維持穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

意德士2020年遷入竹東新廠，周明璇表示，目前產能已逐漸填滿，不排除提早規劃增建新廠，為未來注入成長動能。

意德士董事長闕聖哲指出，氟化橡膠產品在低車載電池製程應用方面，目前產品已通過認證，開始初步測試，拿到小量訂單；在低釋氣微汙染防治部分，經過將近1年努力，也通過認證，正放量出貨，預計第4季完成產品產能提升計畫，符合客戶快速成長訂單需求。（編輯：蘇志宗）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族