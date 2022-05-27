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台股早盤勁揚逾200點 重回萬六關卡
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台積電早盤股價大漲11元 市值增加2852億

2022/5/27 09:17（5/27 09:24 更新）
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台積電27日早盤達新台幣525元，上漲11元。（中央社檔案照片）
台積電27日早盤達新台幣525元，上漲11元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹27日電）美股勁揚，科技股那斯達克指數大漲2.68%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.65%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣525元，上漲11元，市值增加2852億元。

零售業財報優於預期，激勵美股走揚，道瓊工業指數上漲516.91點，漲幅1.61%；那斯達克指數上漲305.91點，漲幅2.68%；費城半導體指數揚升111.68點，漲幅3.87%。

台積電ADR收在91美元，上漲0.59美元，漲幅0.65%，市值4719.58億美元，居全球第10位。以26日收盤價新台幣514元計，台積電ADR溢價約4.47%。

台積電今天股價走勢強勁，早盤達新台幣525元，上漲11元，市值增加2852億元，攀高至13.61兆元，貢獻大盤指數約91點。

輝達（NVIDIA）第2季因中國疫情影響供應鏈及當地需求，此外，俄烏戰爭爆發，停止對俄羅斯出貨，將影響電競及資料中心業績，第2季營收恐將下滑。

輝達第2季營運展望低於市場預期，不過，股價不跌反漲，收在178.51美元，上漲8.76美元，漲幅5.16%。法人認為，輝達晶片代工廠台積電挾製程技術領先優勢，客戶依賴度高，營運仍可望強勁成長。（編輯：楊凱翔）1110527

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