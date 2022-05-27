永豐金配息0.8元 啟動3年經營策略聚焦4主軸

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（中央社記者張璦台北27日電）永豐金控股東會今天登場，通過配發現金股利新台幣0.8元；董事長陳思寬宣布，永豐金啟動2022年至2024年中長期策略，聚焦「數位、跨境、整合、永續」四大主軸，以因應國內外多變的經營環境。

永豐金控董事長陳思寬今天在股東會表示，永豐金2021年合併稅後淨利達新台幣162.11億元，創下金控成立以來新高紀錄，每股稅後盈餘1.44元，權益報酬率為10.17%。

永豐金股東會承認2021年財報，並通過股利配發案，每股配發現金股利0.8元、股票股利0.1元，合計配發0.9元股利、為6年新高；以27日收盤價17.7元來看，現金殖利率4.5%。

陳思寬表示，2021年永豐金五大重點經營方向均已展現具體成效；在強化資產配置以提升經營效率方面，永豐金穩健擴大資產規模，在風險控制下，適度擴充槓桿倍數，靈活調整資產配置、優化體質，完成自2017年啟動的轉投資架構最適化計畫，提升集團資本運用效率。

至於擴大核心業務規模，陳思寬指出，永豐銀行積極提升核心收益，2021年利息淨收益和手續費淨收益，同創歷史新高；永豐金證券聚焦做大市占，提升獲利穩定性，2021年現貨市占率4.85%。

陳思寬說，泛財富管理業務持續蓬勃發展，複委託業務為零售市場龍頭，整體市占連年穩居第2，且「豐存股」台美股雙市場存股平台單月扣款金額，突破新台幣10億元。

針對海外市場布局，陳思寬說，雖然受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，海外營運環境變化幅度較大，永豐銀行（中國）各分行與永豐銀行港、澳分行持續共營跨境金融服務平台，擴大業務規模。

檢視東南亞地區，永豐銀行越南胡志明市分行與永豐金租賃設立的緬甸、泰國辦事處搭配支援，營運成效逐漸顯現。

陳思寬表示，永豐金積極深耕海外市場當地，永豐銀行（中國）取得代理收付款以及代銷保險業務執照，永豐銀行也正式跨足越南消費金融業務。

推展數位經營方面，陳思寬說，永豐金致力加速AI、雲端技術及數據分析落地應用，已成功導入不動產智能估價、支票及放款文件辨識等；永豐銀行「大戶」數位帳戶與永豐金證券「大戶投」數位帳戶整合串連，攜手經營投資理財生活圈。

針對深化公司治理、永續發展與風險控管，陳思寬說，永豐金以具體行動回應聯合國永續發展目標，2021年首度名列道瓊永續新興市場指數成分股，且連續2年名列證交所公司治理評鑑前5%。

陳思寬指出，永豐金重視氣候變遷議題，繼2020年導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構後，2021年正式簽署成為TCFD的支持者，也連續2年獲全球最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比領導等級A-成績。

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永豐金子公司永豐投信、永豐銀行及永豐金證券將ESG因子納入投資評估流程，陸續導入高碳排產業指引，以落實責任投資，積極與被投資公司進行議合，發揮機構投資人影響力，敦促被投資公司重視氣候變遷。

展望未來，陳思寬表示，因應國、內外瞬息萬變的經營環境，永豐金提出2022年至2024年中長期策略，聚焦「數位、跨境、整合、永續」四大主軸，透過實體、虛擬通路的無縫接軌，優化客戶體驗，並提升股東價值。（編輯：楊蘭軒）1110527