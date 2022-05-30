因應超高齡社會來臨 北富銀推24小時服務樂齡專線

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（中央社記者謝方娪台北30日電）台灣即將進入超高齡社會，為推動高齡金融友善，台北富邦銀行在全台135間分行設置「樂齡專櫃」，並將在5月底推出2條24小時服務的「樂齡專線」，日後長輩只要撥打專線即可直通客服人員，不須經過層層轉接。

台北富邦銀行今天表示，為積極推動樂齡友善措施，已在全台135間分行專門設置「樂齡專櫃」為長者貼心服務，並將特別提供2條24小時專人接聽的「樂齡專線」。

北富銀副總經理吳世勛說明，目前臨櫃洽辦業務客戶中，有7%是65歲以上長者，占比不算低，因此北富銀在全台分行設置「樂齡專櫃」，高齡客戶來行免取號，行員會直接引導長輩到樂齡專櫃就坐辦理業務。

吳世勛也指出，一般高齡者聽力主要是從高頻聲音開始退化，普通櫃台與客戶間隔較遠，大聲講話時音頻變高，長輩反而聽不清楚，樂齡專櫃會拉近服務距離，行員可以用慢且低沉的語調進行溝通，讓長輩聽得更清楚，有效降低高齡者溝通上的隔閡與不便。

北富銀統計，「樂齡專櫃」自今年初設置以來，截至4月底已服務超過1793位高齡客戶。

此外，北富銀將在5月底全新推出2條24小時服務的「樂齡專線」，日後長輩只要撥打樂齡專線即可直通客服人員，不須經過層層轉接。

北富銀指出，樂齡專線已設定由資深客服接聽，兼具國台語雙聲道引導最適合的服務，若是慣用客家話或其他語言的長輩，則會轉由專門人員提供服務。

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全球人壽也在5月正式推出2大高齡金融友善服務，將全球人壽行銷網站「保險簡單點」的保險知識文章加入語音報讀，以及將現有醫療險、重大傷病險、投資型保險商品觀念製作成台語動畫，並配合手語翻譯視窗，分別投放在公司官方YouTube頻道、FB粉絲頁、公司電梯與電視牆等處。

全球人壽指出，希望藉由這2項服務與多平台溝通管道，跨越語言與溝通隔閡、傳遞正確保險觀念，讓更多民眾正確了解保險商品並及早規劃自己所需的保險保障，以彌補風險缺口、保障老年生活。（編輯：林興盟）1110530