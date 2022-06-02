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不畏經濟逆風加劇 研調：全球半導體營收可挑戰新高

2022/6/2 11:52
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（中央社記者張建中新竹2日電）研調機構IC Insights表示，儘管全球經濟面臨更大風險，光電元件銷售可能趨緩，不過，微處理器及分離式元件銷售可望優於預期，預估今年全球半導體營收6807億美元，仍將成長11%，挑戰新高。

IC Insights表示，通貨膨脹疑慮升高，能源成本飆升，中國疫情封控措施衝擊供應鏈，經濟逆風加劇，為今年全球經濟成長帶來挑戰。

IC Insights預期，受影像感測器（CIS）和發光二極體（LED）成長趨緩影響，光電元件今年營收將成長約6%，增幅低於原先預估的13%。

分離式元件則因供應吃緊，產品平均售價上揚，IC Insights預估，今年營收可望成長9%，增幅將高於原先預估的5%。

微處理器元件部分，IC Insights表示，受惠於嵌入式處理器及應用處理器銷售強勁，預期今年整體微處理器元件營收可望成長11%，增幅將高於原先預估的7%。

IC Insights預期，類比IC今年營收可望成長12%，邏輯IC營收也將成長11%，皆維持原先預估不變。綜合各IC產品狀況，今年全球半導體營收將創新高，達6807億美元，成長11%，與原先預估相同。（編輯：潘羿菁）1110602

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