頻道區塊化政策 學者支持籲建立有效競爭環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）NCC推動頻道區塊化與3位數編碼機制，學者多支持一步到的方案，建議NCC應該有相關配套，並建立有效競爭制度，業界也應該把頻道選擇權還給消費者，才有機會真正帶動產業競爭。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制」公聽會，由NCC委員林麗雲、王維菁主持，會中說明雙軌制的甲案、一步到位的乙案，還有衛星公會提出的「2碼+3碼，共好五贏」方案，多位專家學者、頻道業者等踴躍出席。

與會學者多表達支持乙案，認為現在已經不是過去類比時代，電視的頻道編排其實可以更彈性，雖然3碼機制上路後，消費者短期可能不習慣，但幾個月後仍可能養成新習慣。

政治大學廣電系副教授曾國峰指出，數位化時代頻道愈來愈多，各國多數都有調整頻道區塊與3位數編碼，不過多數是業者自行調整，政府較少事前審查與介入。台灣雖然也完成數位化，但是系統與頻道業者缺乏重新區塊化誘因，系統業者面臨費率審議上限，既有頻道業者也擔心可能更多頻道來分既有授權費，自然不太願意改變。

曾國峰指出，現在中華電信MOD跟有線電視上面的新聞台頻道就不同，光這點就還有明顯的落差。區塊化相關配套包括考慮解除費率管制、透明分潤機制跟合理上下架以及推出真正的分組付費方案，NCC應該建立有效競爭制度，其他細節則由市場決定。

他觀察，有線電視面臨其他平台的競爭，單一頻道、單一商業模式已經未必可以獲利，加上下一世代的消費者行為已經明顯在改變中，「有可能送再多折扣但就是不想看頻道內容」，如果產業思考模式不調整，未來面臨的挑戰大。

政治大學法學院特聘教授王立達表示，推動3碼機制的結果會讓前面100頻道跟後面頻道的差異可能消失，業者也關注頻道授權金會不會因此改變。

王立達指出，NCC推3位數編碼也是希望帶動產業競爭，但建議應把選擇權交給用戶，例如，現行費率不變下，民眾現在是交給系統500元看系統安排的100個頻道組合，但未來有沒有可能是民眾自己去選擇要看哪100個頻道，相信技術上是可行的，也才有可能帶來真正的競爭。

林麗雲表示，感謝專家學者以及業界表達意見，像是費率制定、頻道分潤、頻位以及頻道上下架確實都是產業的重要議題，都會帶回去一起給委員會參考。

NCC發言人翁柏宗日前表示，NCC對相關方案並沒有特定立場，目前重點是先對外徵詢意見，如果外界都認為這是趨勢，取得共識就能水到渠成。（編輯：張均懋）1110602