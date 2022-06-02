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睽違一年 三陽超車光陽5月重返銷售冠軍

2022/6/2 18:37
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（中央社記者韓婷婷台北2日電）5月台灣機車市場排名洗牌，三陽在母親節專案等促銷優惠奏效推升下，單月掛牌數1萬5539台，雖較上月及去年都下滑，不過市占率增加至31.8%，暌違1年後超車龍頭光陽機車，重返單月銷售冠軍。

根據監理所5月領牌數據排名，SYM三陽總計銷售1.55萬台，市占率為31.8%，登上銷售冠軍寶座；光陽機車銷售台數1.26萬台，退居第2名，市占率為25.8%；山葉機車銷售台數1.06萬台，市占率為20.6%居第3名。

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針對5月繳出的好成績，三陽董事長吳清源表示，「睽違一年重新取得第1名榮耀是開心的，除了市占，我更重視的還是心占，能做出消費者需要的車，車友喜歡的車，對SYM來說才是更重要，未來三陽仍會穩紮穩打繼續努力。」

三陽指出，5月搶攻母親節專案，打出寵媽咪安心騎促銷專案，時尚的Fiddle車款及平價的WOO銷售亮眼，加上董事長騎乘麒麟KRN BT帶隊環島後，麒麟KRN BT詢問熱烈，推升銷售量持續上升。（編輯：張均懋）1110602

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