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安達最快今年併康健人壽 外商壽險將少一家

2022/6/2 21:16（6/2 21:46 更新）
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台灣安達人壽分公司（圖）預計今年內併入康健人壽子公司。（圖取自facebook.com/ChubbLifeTaiwan）
台灣安達人壽分公司（圖）預計今年內併入康健人壽子公司。（圖取自facebook.com/ChubbLifeTaiwan）
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（中央社記者謝方娪台北2日電）金管會核准英商安達控股公司（Chubb）取得康健人壽100%股權，後續還須經投審會核准，安達盼今年內可將在台灣的安達人壽分公司併入康健人壽子公司，再進行更名。

美國信諾保險集團（Cigna）去年10月宣布將旗下包括台灣康健人壽在內的7個亞洲國家子公司股權出售予安達保險集團（Chubb），金管會今天核准英商安達控股公司（Chubb International Investments Ltd.）取得康健人壽100%股權。

依安達保險集團規劃，第一階段先取得康健人壽100%股權，第二階段將把在台灣的安達人壽分公司併入康健人壽子公司再進行改名，預計今年內完成合併，不過還需先過投審會審查，且2家壽險公司合併案必須再送保險局取得核准。

2家公司合併後，安達預計將由現任康健人壽董事長朱立明擔任董事長一職，總經理由安達人壽總經理張志杰擔任。

金管會保險局副局長張玉煇說，康健人壽主要銷售保障型商品、安達人壽主要銷售投資型商品，2家公司商品線不同，安達合併後希望能拓展商品範圍，提供保戶更完整商品組合。

若今年內安達人壽併入康健人壽而消滅，台灣22家壽險公司將減少為21家。

目前台灣僅剩6家外商壽險公司，包含保誠人壽、安聯人壽、康健人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽，未來若安達人壽併入康健人壽，外商壽險將減少為5家，若單看外商壽險分公司，更僅剩友邦人壽和法巴人壽2家。

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金管會統計至今年3月底，康健人壽淨值為新台幣80.08億元，安達人壽淨值15.87億元；康健人壽資產413億元，市占率0.12%，安達人壽資產1568億元，市占率0.47%，2家公司合併後資產規模將達1981億元，市占率0.59%。

截至今年3月底，康健人壽保戶人數達34.7萬人、有效契約70萬件，安達人壽保戶人數12.8萬人、有效契約16.2萬件；康健人壽和安達人壽員工人數各達898人及216人。今年前3月康健人壽保費收入31.54億元、安達人壽保費收入131.68億元。（編輯：趙蔚蘭）1110602

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