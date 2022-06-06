無畏封控信邦5月營收報捷 連3個月刷新歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）電子零組件廠商信邦自結5月合併營收新台幣24.93億元，月成長0.74%，年成長14.99%；儘管有大陸封控影響因素，信邦在提前因應下5月繳出今年已第4次及連續3個月改寫單月營收歷史高點紀錄。

信邦累計前5月合併營收119.10億元，較去年同期成長15.51%，亦為歷年同期高點。

信邦表示，蘇州及昆山廠商於5月份陸續復工，及時補上面臨短缺的原料，5月份產線仍維持正常生產，繳出5月合併營收24.93億元，再度超越4月24.75億元高點紀錄，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第4次及連續3個月改寫單月營收歷史高點紀錄。

信邦指出，5月合併營收的成長，主要來自醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售分別較4月成長13.00%、5.11%及5.78%；累計前5月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.50%、汽車產業成長32.52%、綠能及節能產業成長10.10%、工業應用產業成長17.99%、通訊及電子週邊產業成長11.53%，均有雙位數成長。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收75.58%；連接器及零組件銷售占24.42%。

在產業別的銷售分布，工業應用產業占27.29%；通訊及電子週邊產業占合併營收26.28%；綠能及節能產業占24.21%；汽車產業占12.76%；醫療及健康照護產業占9.46%。（編輯：黃國倫）1110606