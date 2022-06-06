陸媒稱2萬劑快篩端午送抵台灣 海關：查無紀錄

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（中央社記者張璦台北6日電）中國大陸媒體發文稱，在端午節來臨之際，兩岸攜手將2萬劑中國快篩試劑送抵台灣；財政部關務署表示，經海關查證結果，並無進口紀錄，貼文所述情況明顯與事實不符。

中國大陸媒體「今日海峽」發文稱，中遠海運公司與所屬廈門閩台輪渡公司向台灣伸出援手，通過兩岸緊急溝通與協調，迅速採購防疫物資，在端午節來臨之際，2萬劑的快篩試劑及時送達台灣民眾手上。

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對此，財政部關務署今天傍晚指出，有關媒體於社群網站發文稱，兩岸在端午節來臨之際，攜手將2萬劑中國大陸快篩試劑送抵台灣一事，經海關查證，並無進口紀錄，貼文所述明顯與事實不符。

海關強調，進口中國大陸快篩試劑，除符合今年5月11日至6月30日彈性放寬措施者外，須分別取得衛福部食品藥物管理署及經濟部國際貿易局的輸入許可證，未取得輸入許可案件，將移送地方衛生主管機關，依醫療器材管理法規定辦理。（編輯：林興盟）1110606