英特爾台灣女員工享16週產假 居業界前5%水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）美商晶片大廠英特爾今天表示，去年擔任技術職務的女性員工數超過2.6萬人，為史上最多，今年全球目標是在初階職缺招募至少30%的女性技術人才。英特爾另提供台灣女性員工16週全薪產假，高居業界前5%水準。

英特爾今天發布新聞稿說，公司透過明確制度為女性員工打造良好工作環境，降低女性在職場上可能面臨的不便與問題。台灣女性員工可善用英特爾提供的16週全薪產假進行相關準備，即便產後重返工作崗位，也可以彈性調整工作時間和環境。

此外，英特爾台灣分公司男性員工的陪產假有20個工作天，從陪伴另一半產檢時就可開始使用。

展望未來，英特爾希望在企業RISE 2030目標中，讓高階領導層中的女性和少數族裔的人增加1倍，並將女性在技術職務比例提高至40%。

英特爾於2020年以負責（Responsible）、包容（Inclusive）、永續（Sustainable）及賦能（Enabling）四大面向，制定了「RISE」企業永續發展策略與規劃，同時設下2030年的遠景目標。英特爾相信，以領先科技推動全球產業發展的此刻，打造多元包容的文化不只是企業核心價值，更是創新與驅動英特爾成長的重要動能。

英特爾坦言，此刻距離目標仍有一段路要前行，但積極自內部員工及外部供應鏈夥伴，實踐對多元包容的企業永續承諾。英特爾相信打造多元包容的職場環境，有助於激發員工的認同感與創造力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因長期推動LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別者）友善文化，英特爾自2002年以來，有17年被人權運動組織（HRC）列入企業平等指數（CEI）滿分。英特爾也以員工資源小組（ERG）方式凝聚不同種族、性別取向以及宗教信仰的員工向心力。

英特爾副總裁汪佳慧表示，英特爾積極落實職場多元包容精神，讓不同性別、不同膚色、不同信仰的員工都能在組織中獲得尊重，並找到歸屬感。（編輯：張良知）1110606