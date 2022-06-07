撤出台北車站K區地下街？ 誠品：研擬適當做法

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（中央社記者江明晏台北7日電）疫情衝擊車站人潮，商場經營艱難，業界傳出，誠品將撤出台北車站K區地下街，誠品對此表示，疫情確實影響人流甚巨，目前正在研擬適當做法。

「百貨情報誌」臉書粉絲專頁今天PO文指出，誠品生活 eslite spectrum站前店台北車站K區地下街驚傳欲提前跟北市府解約。

消息指出，誠品準備退出台北車站K區地下街賣場，人潮大減影響業績之外，現在很難在這情況下招商，即便誠品沒有付給台北市府很高的租金，在沒人願意進駐開店情況下，當二房東也很艱難，目前已與房東談到最後收尾階段。

對此，誠品表示，疫情影響台北車站人流和商家甚鉅，目前仍和主管機關研議最適做法，尊重主辦機關權限。

誠品從2020年起展開一連串的通路汰弱留強，一手用力關店，一手擘劃大小新據點。近年誠品告別敦南店、中國深圳大店以及數間老舊據點，今年還會關閉高雄悅誠、高雄SOGO兩家店，加快腳步撤離疫後沒落商圈與績效不佳的百貨內店型。

展望後續，誠品將在台灣陸續開新據點，包括新店裕隆城店、台中七期店以及台南碳佐麻里店等。（編輯：潘羿菁）1110607