是方通過配息9.3元 今年聚焦雙成長主軸

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是方召開股東會，通過每股配發9.3元現金股利。（是方提供）中央社記者江明晏傳真 111年6月7日

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（中央社記者江明晏台北7日電）是方今天召開股東會通過每股配發9.3元現金股利，是方董事長吳彥宏表示，今年將持續以電信中立的IDC機房服務為基石，建置LY2 IDC智慧機房，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸。

是方今天股東會通過每股配發9.3元現金股利，其中資本公積發放現金每股0.6元，併計盈餘配息每股8.7元，合計每股配發9.3元現金。

是方5月營收新台幣2.65億元，創歷史新高，相較去年同期成長13.03%，累計前5月營收12.6億元，年增9.17%。

董事長吳彥宏宣示今年營運重點有5大方向，第一，以雲端自助管理系統搭配雲端交換中心，加速推廣企業混合雲直連服務；第二，持續擴大台北、香港、新加坡、日本間之國際骨幹海纜頻寬，延伸網路服務涵蓋區域到東亞國家，提供企業最佳之網路與雲端服務解決方案。

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營運重點第三方向，則為建置新的LY2 IDC機房，以滿足未來IDC及雲端業務成長需求；第四，經營智慧健康產業，推出健康雲APP服務，拓展健康管理市場；第五，針對SDN（軟體定義網路）、SD-WAN（軟體定義廣域網路）等新服務持續進行測試，預計於下半年推出服務。

展望未來，吳彥宏表示，是方以電信中立的IDC機房服務為基石，建置LY2 IDC智慧機房如期如質，並以數據網路及雲端服務為雙成長主軸。（編輯：楊凱翔）1110607