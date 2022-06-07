經部修正電協金辦法 增訂離岸風電提撥挹注地方

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（中央社記者曾智怡台北7日電）因應離岸風電發展，經濟部今天發布修正電協金運用與監督管理辦法，增訂離岸風力發電設施提撥電協金的比例，每度提撥0.018元，同時強化漁會運用監督機制等規定，挹注地方和諧發展。

經濟部今天發布修正電力開發協助金運用與監督管理辦法。依據電業法第65條規定，電業除訴求穩定營運外，營運期間應每年提撥電協金，對象包括核能、火力、抽蓄水力、慣常水力、風力發電及一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，兼顧發電、輸電及變電設施周邊地區的發展與居民福祉。

為配合離岸風力發電發展，本次增訂第6條之1與修正第9條條文，規範離岸風力發電設施提撥電協金比例及其相關規定，並搭配5月26日公告的發電設施與輸變電設施電力開發協助金提撥比例，共同執行運作。

能源局指出，離岸風力發電業者按前一年度生產電力度數，每度提撥0.018元，所提撥的電協金區分為補助型70%及專案型電協金30%。其中，補助型電協金占比70%，包含發電設施所在地區直轄市、縣市政府占10.5%，所轄漁會占38.5%，以及陸域變壓設施所在鄉、鎮、市、區公所占21%。

另外，漁會補助型電協金應開立漁會電協金帳戶存管，由漁會設置管理委員會負責審查電協金運用規劃；管理委員會成員並納入中央與地方主管機關代表。

能源局表示，本次修法明定漁會補助型電協金運用規劃，應將促進當地漁業共存共榮納入考量，電協金款項半數以上作為補助實際從事漁業的漁民生計、辦理沿岸及魚礁漁業資源復育，或推動漁村經濟發展。

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此外，接受電協金分配對象須於每季向直轄市、縣市政府提報前一季電協金運用情形相關資訊。

經濟部表示，未來新設置的離岸風電開發均需依本辦法規定辦理，至於目前已完工商轉或正在設置中的風場，如已訂有相關書面規定者可從其規定；盼透過本次修正，強化漁會電協金的事前監督審查及有效運用於漁民相關指定用途，發揮離岸風電開發業者、地方政府、當地居民和諧共處的最大效益。（編輯：林興盟）1110607