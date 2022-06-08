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和大股東會通過配息1.365元 下半年營運看佳

2022/6/8 11:33
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大今天上午在台中總部召開股東會，通過每股配息新台幣1.365元，和大表示，下半年營運會比上半年佳，預估第3季業績優於第2季。

和大今天上午在台中科學園區總部舉行股東會，和大董事長沈國榮指出，公司長期主要客戶是歐美汽車廠或一階系統廠，尤其在電動車零件上，精度要求不斷提升，持續爭取與國外汽車零組件廠、車廠及潛在新電動車，更多長期合作機會，並對既有汽車大廠變速箱零組件、差速器、扭力轉換系統及行星齒輪組等傳動零組件，不斷提升品質並降低成本，增加公司競爭力。

在航太布局，沈國榮指出，配合國機國造政策，和大已通過AS 9100航太系統認證，取得參與航太產業入門票，期許和大以汽車精密製造的核心技術，也能應用在航太科技領域。

展望下半年營運，和大表示，下半年營運會比上半年佳，預估第3季業績優於第2季。

日系外資法人先前分析，和大3月起產品平均銷售價格（ASP）進入另一波高峰期，預估第2季毛利率可溫和復甦，仍需觀察中國本土COVID-19疫情封控變數。（編輯：翟思嘉）1110608

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