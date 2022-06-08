力成5月營收創新高 法人估今年業績逐季成長
2022/6/8 15:25
（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體封測廠力成自結5月合併營收新台幣78.41億元，創歷史單月新高，法人預估，力成第2季業績有機會創單季新高，今年業績拚逐季成長。
力成今天公布5月合併營收78.41億元，較4月73.3億元成長6.97%，比去年同期68.86億元增加13.87%，超越去年10月，創歷史單月新高。
力成今年前5月自結合併營收360.01億元，較去年同期319.87億元成長12.55%。力成日前表示，今年目標拚逐季成長。
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法人預估，力成第2季業績有機會超過去年第4季224.23億元，拚超過226億元，創單季新高，主要是動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（Flash）封測需求強勁，邏輯晶片封測持穩；預估今年業績有機會逐季成長創高，持續受惠記憶體封測強勁態勢。
產能利用率方面，力成先前預期第2季封裝稼動率可到90%至95%高檔水準；中國大陸本土疫情對西安廠無影響，蘇州廠影響有限，上海封城變數反而讓部分急單轉移到力成。（編輯：張均懋）1110608
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