更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月出口420.8億美元 創歷年單月次高連23紅達陣
首頁 / 證券

力成5月營收創新高 法人估今年業績逐季成長

2022/6/8 15:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體封測廠力成自結5月合併營收新台幣78.41億元，創歷史單月新高，法人預估，力成第2季業績有機會創單季新高，今年業績拚逐季成長。

力成今天公布5月合併營收78.41億元，較4月73.3億元成長6.97%，比去年同期68.86億元增加13.87%，超越去年10月，創歷史單月新高。

力成今年前5月自結合併營收360.01億元，較去年同期319.87億元成長12.55%。力成日前表示，今年目標拚逐季成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法人預估，力成第2季業績有機會超過去年第4季224.23億元，拚超過226億元，創單季新高，主要是動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（Flash）封測需求強勁，邏輯晶片封測持穩；預估今年業績有機會逐季成長創高，持續受惠記憶體封測強勁態勢。

產能利用率方面，力成先前預期第2季封裝稼動率可到90%至95%高檔水準；中國大陸本土疫情對西安廠無影響，蘇州廠影響有限，上海封城變數反而讓部分急單轉移到力成。（編輯：張均懋）1110608

延伸閱讀
力成首季業績估年增2位數百分點 可望續與美光合作
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族