精星蕪湖開新產能 焦佑衡：今年營運優於去年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）台灣精星董事長焦佑衡表示，中國封控開放後，需求還是很強，預計第3季在蕪湖開新產能，且由於精星聚焦新能源車用、工控等領域，「今年會是不錯的一年，營運表現會優於去年」。

華科事業群旗下PCBA（印刷電路板組裝）廠台灣精星今天召開股東會，董事長焦佑衡會後接受媒體線上訪問時指出，第2季受到中國封控影響，上海地區客戶拉貨慢，但是「慢慢開放後，需求還是很強，幾乎都是滿載」，第3季能見度也強。

他同時表示，台灣精星在安徽省蕪湖有快速建立一個基地，加上友廠有在蕪湖蓋新廠，內部快速整合後交給精星，預計第3季開出新產能，紓解蘇州廠區的供貨緊張。

台灣精星表示，蕪湖廠有6條SMT（表面黏著技術）線，第一區預計7月1日正式生產，第二區計畫明年開出且滿載生產。

台灣精星業務聚焦車用、工控市場，新能源車用占了7成，2至3成屬於工控。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

焦佑衡說，PCBA行業不只是純「服務」性質，精星進入產業時，選擇「極少量、極多樣」的商業模式，在特定利基市場持續發展，看好新能源、工控重機械都屬於這種特性的領域，且需要長期認證。

他透露，台灣精星已進入歐美市場認證，有把握會通過，將為長期布局奠基。他也說，台灣精星因為正好在新能源車、工控重機械的部分，因應未來戰爭重建，或許重機械需求就比較多，台灣精星正好抓住這個需求，「今年對於我們這個產業是不錯的一年，營運表現將優於去年，中期看起來也是不錯」。（編輯：楊蘭軒）1110609