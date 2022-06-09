建廠成本時間大增 焦佑衡：PSA已提早布局

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（中央社記者江明晏台北9日電）展望下半年市場，PSA華科事業群董事長焦佑衡認為，通膨之後，中低階消費品需求會變差，但高附加價值產品影響不大；他也提到，因疫情及材料缺、土地上漲等因素，建廠時間、成本都會增加。

華科事業群旗下PCBA廠台灣精星今天召開股東會，董事長焦佑衡會後接受媒體線上訪問時指出，

展望下半年整體市場，焦佑衡表示，通貨膨脹之後，消費能力變差，打擊大的一定是中低消費者，「錢必須用在最重要的生活開銷，中低消費產品需求就變差，高附加價值的東西影響其實不大」。

他也指出，還有幾個產業，例如：電動汽車、能源都還是全球重要課題，醫療需求也不會改變，但即使下半年狀況或許不好，明年之後還是會回升，「像手機還是要換」，而新台幣最近貶值、人民幣也沒那麼強，所以對電子產業來說會好一些。

此外，他表示，中國封控後，產業興起想要分散風險、外移的趨勢，很多廠商因為關稅、封城，等因素陸續離開中國，尋找不同地方服務客人，但是前提是要擁有一群優秀員工、好設備、好地方。

他說，現在蓋一個廠區，是非常困難的一件事，取得材料、土地上漲、疫情反覆，蓋廠時間很長，剛好台灣精星前幾年布局，在各地方都有廠區，因應客戶少量多樣的需求。

他進一步指出，但現在要建廠時間和成本不同，例如：在台灣建廠，比原本建廠成本需要增加30%，材料、鋼筋、人力、土地都上漲，而東南亞雖然沒漲這麼多，但是當地人的效率沒那麼高，所以也是要1到2年的時間。

他也表示，很幸運在5到6年前，PSA（華科事業群）有整體規劃，已在中國以外地方興建廠區、進行土地的準備。（編輯：楊凱翔）1110609