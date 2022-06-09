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集保建置平台 基金受益人會議可採電子投票

2022/6/9 22:16
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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會今天表示，集保結算所已建置投信基金受益人會議電子投票平台，金管會鼓勵投資人採用電子投票行使表決權，防範疫情並兼顧投資人參與會議權利。

金管會先前已將建置及優化基金受益人會議電子投票平台列為資本市場藍圖策略的工作計畫之一，金管會證期局副局長蔡麗玲今天表示，集保結算所已完成建置證券投資信託基金受益人會議電子投票平台，提供掛牌基金（ETF）或非掛牌基金受益人會議皆可適用。

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換言之，投信事業召開基金受益人會議時，可利用電子投票平台，提供投資人以電子投票行使受益人會議表決權，即可不受受益人會議召開時間與地點限制，更具便利性。

蔡麗玲說，因應數位化時代及COVID-19疫情，金管會已請集保結算所持續優化平台功能，且請投信投顧公會加強宣導投資人權益意識，並呼籲投信事業召開基金受益人會議時，將電子投票列為基金受益人會議表決權管道之一，鼓勵投資人積極採用電子投票行使表決權。（編輯：趙蔚蘭）1110609

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