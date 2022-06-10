財長會見法國參議院訪團 法方挺台參與國際財稅組織

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部長蘇建榮今天接待法國參議院友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）等人。財政部表示，雙方於會中談及台、法在財稅領域理念相同，將拓展合作夥伴關係，法方將支持台灣參與國際財稅組織事務。

法國參議院外委會副主席葛利歐8日率跨黨派議員訪台。財政部表示，蘇建榮今天接待葛利歐等6人，葛利歐在交流期間表示，台灣近期調降法國香檳關稅稅率，對於兩國人民及企業均有實益；雙方續就經濟現況、財政金融、能源政策及核心產業等多項議題交換意見。

財政部指出，葛利歐對台灣政府引導台商回台投資，及因應COVID-19財經政策運用得宜，讓台灣近年經濟成長率繳出亮眼成績，表達肯認。

財政部表示，法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）關切，經濟數位化下的貨幣政策，及經濟合作暨發展組織（OECD）解決經濟數位化課稅挑戰兩項支柱等問題。

蘇建榮則分享台灣相關財政與貨幣政策、落實OECD防止稅基侵蝕及利潤移轉相關行動計畫，及導入跨境電商稅制等措施。

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財政部指出，雙方均認為，台、法在財稅領域理念相同，將拓展合作夥伴關係，法方並將支持台灣參與國際財稅組織事務。此外，法國參議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）建議，雙方就台法航太等法國強項產業深化合作。

財政部表示，蘇建榮也針對法國參議院支持台灣參與國際組織、表達感謝，並將繼續推動在稅務、關務及財金領域各方面的合作關係，建構優質投資賦稅環境。（編輯：林克倫）1110610