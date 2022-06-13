美國擬對國際航商加大監管 貨櫃三雄股價齊跌

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美國總統拜登（Joe Biden）近日批評跨太平洋航線由國際航商把持，讓亞洲運往美國的運價漲幅達1000%之多，要求加大監管「整頓」，相關消息衝擊貨櫃三雄，長榮、陽明、萬海今天股價終場齊跌。

拜登在美西時間10日於洛杉磯港演說時表示，「對抗通膨的關鍵政策之一，就是降低貨物運輸的成本」；美國眾議院這週也可能採納參議院通過的「海運改革法」，加強對跨國航商的監管，為24年來最大改革。

長榮、陽明分別名列全球第6大及第9大航商，上述消息影響貨櫃三雄今天股價表現，終場長榮下跌8.5元，收在130.5元，跌幅6.12%；陽明跌5.5元，以120.5元作收，跌幅4.37%；萬海跌7元，收在143元，跌幅4.67%。

針對美國即將對國際航商祭出監管措施，法人認為，美國聯邦海事委員會（FMC）先前發布的調查報告即指出，美國這波通貨膨脹與航商無關，且運價上漲的主因，是美國國內強勁的消費力與塞港等因素所致。

代表國際運價指標的上海出口集裝箱指數（SCFI）過去連17週下跌，法人表示，期間美國物價仍一路漲，說明通膨與運價關聯性不大，且美國也不能管制運價走勢，因為運價漲跌是市場機制帶動，官方要管制其實「於法無據」。

法人認為，美國政府如果要透過「海運改革法案」加強對跨國航運業者監管，恐怕只能透過管制航商不能拒載美國出口貨品，過往航商不等美國貨品上船，是因為從美國到亞洲的回程運價太低，幾乎不到去程的一半，因此寧可直接開回亞洲載貨，提高效率。

法人說明，如果美國政府管制航商，要求航商需載美國貨，那船公司的船舶供給會更少，週轉時間拉更長，運價也會更高，加上美西碼頭工人7月初將重啟談判，一旦談判不順導致罷工、怠工，預料塞港問題將加劇，運價也會繼續走揚。（編輯：楊凱翔）11106113