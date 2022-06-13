國發會：公建經費5月達成率31.02% 10年來同期新高

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（中央社記者蘇思云台北13日電）國發會今天表示，今年截至5月底公共建設計畫經費達成率為31.02%，是10年來新高，較去年同期上升5.22個百分點；執行金額新台幣1702億元則是歷年最高，跟去年同期相比，增加約240億元。

國發會今天舉行第99次委員會議並報告111年整體公共建設計畫執行進度，會後舉行線上記者會。

國發會副主委游建華在記者會上表示，今年整體公共建設可支用經費5487億元，今年截至5月底，計畫經費達成率為31.02%，是過去10年來同期新高，較去年同期上升5.22個百分點。

國發會官員在記者會上表示，去年疫情影響國外機械與技師來台等，今年疫情則主要影響工地的第一線從業人員、監造人員等，不過各部會都很積極努力，讓達成率還是很不錯，後續疫情是否影響更多，國發會將持續觀察。

國發會也發布新聞稿指出，主委龔明鑫在委員會議上已請各部會針對經費執行、進度及重要里程碑落後計畫加強專案督導，並善用工程會公共建設督導會報協調機制，解決跨機關問題，同時依行政院長蘇貞昌近日指示滾動檢討防疫作為，為邁入疫後復原階段做好準備。

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龔明鑫會中指出，政府積極推動前瞻基礎建設，全面性推展全國軌道、水資源、城鄉發展及數位建設等，已逐漸顯現成果。針對執行不佳個案計畫，請主管部會務實檢討執行情形，若確有需調整工作項目、執行策略者，應儘速提報計畫修正，以利建設資源於期程內有效運用。

龔明鑫會中強調，公共建設推動即將邁入下半年推動高峰期，部分計畫配置較多經費於最後2、3個月執行，將增加經費執行風險及不確定性，請計畫主管部會檢視所屬計畫工作排程及年度經費配置之合理性，彈性調整經費支用，避免過度集中在最後一季執行。（編輯：趙蔚蘭）1110613