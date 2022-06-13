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台積電早盤股價下挫13元 市值縮水3370億元

2022/6/13 09:17（6/13 09:41 更新）
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台積電13日股價走勢疲弱，早盤達新台幣517元，下跌13元，市值縮水3370億元。（中央社檔案照片）
台積電13日股價走勢疲弱，早盤達新台幣517元，下跌13元，市值縮水3370億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹13日電）美股道瓊指數上週五大跌880點，跌幅2.73%，那斯達克指數下跌414.21點，跌幅3.52%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣517元，下跌13元，市值縮水3370億元。

美國公布通貨膨脹數據超乎預期，投資人憂心恐引發進一步緊縮貨幣措施，衝擊美股重挫。道瓊工業指數下跌880點，跌幅2.73%；那斯達克指數下跌414.21點，跌幅3.52%；費城半導體指數下跌105.814點，跌幅3.6%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌破90美元關卡，滑落至88.68美元，下跌2.17美元，跌幅2.39%。若以台積電10日收盤價新台幣530元計，台積電ADR折價約1%。

台積電今天股價表現疲弱，早盤達517元，下跌13元，市值縮水3370億元，滑落至13.4兆元，影響大盤指數約108點。

受惠高效能運算及車用電子需求強勁，台積電5月營收攀高至1857.05億元，月增7.6%，年增65.3%，連續2個月營收創新高；法人預期台積電第2季營收目標應可順利達成。台積電預估，第2季營收將約176億至182億美元，毛利率約56%至58%。（編輯：楊蘭軒）1110613

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