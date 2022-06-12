央行理監事會議16日登場 專家估利率可能連二升

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（中央社記者張璦、蘇思云台北12日電）美國5月通膨壓力意外飆至40年高點，Fed加速升息腳步可能性大增。央行16日將在Fed決策會議後，緊接著舉行第2季理監事會議，市場大多認為央行利率可能「連二升」，至於升息幅度，專家估計在半碼至1碼間。

美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升8.6%，比4月物價漲幅8.3%還高，讓外界原本抱持通膨觸頂的希望破滅。聯準會（Fed）將維持鷹派立場，3月、5月已分別升息1碼（0.25個百分點）和2碼，預計在台灣時間6月16日凌晨決策會議結束後，Fed可能再度宣布升息。

中央銀行3月升息1碼後，預定在16日舉行第2季理監事會議，是否再次緊跟美國升息腳步，各界矚目。

對於台灣是否持續升息，中央銀行總裁楊金龍曾提出有3大考慮條件，包括通膨、經濟成長與產業復甦以及各國央行動態。

根據主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）年增率3.39%，連續3個月飆破3%，創下近10年最大漲幅。市場普遍認為，國內通膨壓力愈演愈烈，恐迫使央行6月在做出升息1碼的決策。

台經院所長吳孟道指出，台灣內有通膨壓力，外有美國聯準會鷹派升息，在此情況下，推測央行6月升息幅度「1碼跑不掉」。

不過，受到國內疫情升溫等因素影響，主計總處5月底下修全年經濟成長率預測至3.91%，宣告「保4」落空，不少人開始擔心若央行升息，可能動搖經濟根本。

吳孟道表示，回顧過去數年台灣經濟成長表現，3.91%的經濟成長率還是很不錯，為了抑制通膨以及防止資金外流，央行6月升息的機率很大。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超日前指出，央行6月理監事會議決定「升息是必然」，預估是半碼起跳。

林啟超認為，央行升息3條件當中，通膨跟美國貨幣政策2因素已達到，其餘關鍵就是最近2個月疫情對內需產業的影響，相信這點會是理監事會議特別討論的議題。

此外，央行3月第1季理監事會議並未調整房市管控措施，但隨政府先前的打炒房政策發酵，台、美升息等因素影響下，房市展望偏向保守，這回是否將祭出第5波選擇性信用管制，也備受討論。

楊金龍曾於5月中在立法院財委會罕見表態，選擇性信用管制還有空間，後續可能瞄準30年以上房貸、第2戶、限縮熱區房貸成數等方向。

政策雖已上膛，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，近期國內外局勢充滿變數，央行是否會在6月加碼房市管制很難說，推測央行會觀察3件事，一是房貸集中度的變化，二是通膨將引發房地產投資保值的需求，三是疫後房市是否會再有一波反彈，再進一步評估政策推出時間。

林啟超預期，16日比較可能出現兩個情境，一是升息1碼，但沒有祭出選擇性信用管制措施；二是升半碼，但是選擇性信用管制措施不會施予太大力道。

他認為，一旦央行選擇加碼房市管制，一定會排除首購族，可能方式包括針對第2戶的貸款年限不能過長、特地區域貸款成數限制最高7或8成、特定區域無寬限期改成所有區域都無寬限期。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110612