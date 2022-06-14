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漢唐在手訂單933億元 今明年營運無虞

2022/6/14 16:07
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（中央社記者張建中新竹14日電）無塵室廠漢唐業務長許俊源今天表示，今年前4月接單金額達新台幣395.65億元，在手訂單933.61億元，今年及明年營運無虞。

漢唐下午舉行線上法人說明會，許俊源說，台灣市場以晶圓代工廠台積電與記憶體廠美光（Micron）為主要客戶，業績穩定成長。

受惠認列其他訂單收入，漢唐5月營收躍升至41.75億元，月增86.68%，年增159.36%，為21個月來新高；前5月營收122.05億元，年增30.8%。

許俊源表示，今年前4月接單金額達395.65億元，在手訂單933.61億元，不僅今年樂觀看待，業績將較去年成長，今年及明年營運無虞。

許俊源說，重要客戶需求仍高，投資計畫持續，台灣市場依然火熱，再加上美國增資持股100%的子公司已接獲在美設廠訂單，大陸市場也有斬獲。

針對原物料及人工成本變動，許俊源表示，除提高工作效能外，在原物料方面將採取整批訂購、分批進貨的策略，預估整年用料，與供應商洽談大量合約，以壓低成本。

至於是否實施庫藏股，許俊源說，目前暫時沒有討論實施庫藏股，若有計畫實施，將會依規定公告。（編輯：趙蔚蘭）

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