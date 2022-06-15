華新科通過配息4.5元 焦佑衡盼未來30年營運長久

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（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）被動元件大廠華新科今天上午在桃園楊梅舉行股東常會，順利改選董事7名（含獨立董事3名），並通過每股配發現金股利新台幣4.5元。

華新科董事長焦佑衡表示，股東希望短期獲利，不過企業投資需要長久，期盼華新科未來30年營運能持續向上。

焦佑衡今天上午親自主持股東會，因應COVID-19疫情，華新科股東會現場採取虛實整合方式，部分董事採取線上視訊方式參與。

會議進入報告事項時，有小股東發言詢問未來景氣展望和華新科營運大方向，以及對股價和每股配息看法，焦佑衡回應，對股價無法評論，華新科現在是龐大且複雜的企業，管理循序漸進。

他說，自己開了30多年股東會，不少資深股東今天沒在現場，對於過去現場有熟面孔的情況，他感到相當懷念；焦佑衡指出，產業起起伏伏，長久最重要，投資就是希望長久，股東當然希望短期獲利見效，但企業需要長久，期盼未來30年華新科持續營運存在。

焦佑衡日前指出，全球通膨牽動市場消費，尤其是中低階消費者，相關消費產品需求轉弱，影響標準型產品需求下滑，至於高附加價值產品及相關消費者，相關消費能力不受影響。

觀察車用市場，焦佑衡表示，全球能源課題相當重要，需求仍不減，雖然汽車交車時程拉長，不過下半年醫療應用和電動車需求仍持穩，預估手機需求有機會回溫。

華新科去年合併營收為新台幣421.09億元，年增18.29%，去年稅後獲利79.32億元，年增19.6%，去年每股稅後純益達16.35元。（編輯：楊凱翔）1110615