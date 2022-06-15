成本墊高 嘉里大榮向交通部爭取漲價10%未獲同意

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（中央社記者賴言曦台北15日電）嘉里大榮董事長沈宗桂表示，為因應油價高漲及缺工，曾透過公會向交通部爭取調漲費用，幅度約10%內。嘉里大榮回覆中央社記者詢問表示，根據交通部回覆公會，申請調整費用目前未獲同意。

嘉里大榮今天召開股東會，沈宗桂說，為因應油價高漲及缺工，嘉里大榮曾透過汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會，向交通部爭取透過「公路汽車貨運費率臨時調整機制」調整費用，幅度約10%內。該公司回覆記者詢問指出，根據公會接獲交通部的回覆，申請調整費用目前未獲得同意。

展望後市，沈宗桂表示，COVID-19疫情改變民眾消費行為，宅經濟電商貨量大增，嘉里大榮未來將著重冷鏈、醫藥及快遞服務，落實一般路線物流品質控管，以滿足客戶需求，維持成長動能。

ESG（環境保護、社會責任、公司治理）方面，沈宗桂表示，嘉里大榮將逐步汰換傳統燈具為LED燈，並加入綠能發電行列，於營業場站屋頂安裝太陽能板，去年度共貢獻612萬度發電量。

他表示，今年第2季，嘉里大榮率先導入具高積載率的電動三輪車，由於三輪系統運行安全平穩，市區巷弄配送也能穿梭自如，預計能為綠色運輸再生能源或最後1哩配送帶來效率提升、企業永續及淨零碳排的效益。

嘉里大榮2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣2.99元，今天通過每股配發1.65元現金股利。（編輯：郭無患）1110615