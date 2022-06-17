華紙通過每股配息0.40元 將加強綠色能源應用

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（中央社記者賴言曦台北17日電）永豐餘集團旗下中華紙漿今天召開股東會，通過每股配發新台幣0.40元現金股利；華紙表示，林漿紙本是固碳產業鍊，為落實淨零碳排，未來兩大發展主軸為拓展綠色纖維材料、加強綠色能源，堅定以紙代塑目標。

拓展綠色纖維材料方面，華紙表示，全力轉型為「非塑材料全循環」供應品牌，除現行「益利」（CircuWell）非塑食安用紙及漿塑包裝材料外，並延伸進入電子業、醫療、農業與紡織業。

華紙指出，由於纖維被認為是更節水且低碳的選項，華紙也攜手紡織業共同開發以植物纖維做為紡紗的原料，期能提供快時尚更環保經濟的選擇。

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加強綠色能源應用方面，華紙表示，計畫逐年降減燃煤用量，擴大投入生質燃料應用，並採用更多回收餘料作為替代燃料，預期2030年綠電占比達60%。旗下花蓮廠、台東廠、久堂廠與觀音廠，各自運用設備與在地優勢，結合生質能、沼氣、太陽能等再生發電能源，打造永續循環系統，成為碳中和的實踐者。

華紙今天進行董事會改選，選出4席董事及3席獨董，當選董事有華紙董事長黃鯤雄、永豐餘投控董事長劉慧瑾、華紙財務長林谷豐及華紙事業部總經理陳瑞和；獨董則為張凌寒、馬小康、柳婉郁。（編輯：翟思嘉）1110617