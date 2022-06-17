中鋼翁朝棟：審慎樂觀看鋼市 估明年需求成長2.2%

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（中央社記者賴言曦台北17日電）中鋼今天召開股東會，董事長翁朝棟表示，雖然通貨膨漲、COVID-19疫情與俄烏戰爭帶來不確定因素，但預估今年鋼鐵需求仍可較去年增長0.4%，明年需求將較今年再成長2.2%；對於近期鋼鐵市場，中鋼保持審慎樂觀。

翁朝棟提到，中鋼在這段時間，迅速有效打下3大營運基樁，即盤價守得穩、市場轉得快（發展精緻鋼品市場）、成本降得低，以面對瞬息萬變的環境及市場波動，即時發揮效能。

展望後市，翁朝棟表示，中鋼將持續朝積極數位轉型、做好節能減碳工作、精進風險管控能力、盤點營業秘密、做好企業文化梳理、嚴密落實防疫措施等6大要務，以及降低成本40.3億元、精緻鋼品銷售量達65萬公噸、高品級鋼品銷售量達434萬公噸等3大經營目標邁進。

另外，面臨冶金煤、鐵礦等原料成本上漲壓力，翁朝棟說，中鋼除了會加大力度推動降本增利活動，也會透過AI（人工智慧）智能化創新調整成本結構，突破技術瓶頸，提升產率，並做好ESG（環境保護、社會責任、公司治理），才有好的EPS回報股東，並奠定永續發展根基。

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他指出，為穩健因應未來碳中和在資源、技術及資本投資等3大挑戰，中鋼去年2月成立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，以2018年為基準年，短期至2025年減碳7%、中期於2030年減排22%、長期於2050年力求達成碳中和的挑戰目標。

至於在盤價制度方面，翁朝棟指出，中鋼從2018年2月起採月盤、季盤並行新盤價制度，並在同年10月啟動N+1月盤制度，得以快速調整售價，貼近國際行情，機動調整內外銷比例，使營業利益率在亞洲8家主要鋼廠中，自2020年第4季至2021年第4季，連續排名第1名。（編輯：潘羿菁）1110617