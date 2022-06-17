升息潮牽動資本市場變化 國壽逢低加碼績優股

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（中央社記者蘇思云台北17日電）多國央行紛紛升息，也讓近期資本市場震盪大。國泰人壽表示，公司資本水準強勁，股票市場下跌，提供很好的長期投資機會，會瞄準技術領先、前景正向的產業逢低加碼。

國泰金今天舉行股東會，並在會後舉行線上記者會。媒體關注各國央行紛紛升息，對於後續投資布局以及總體經濟展望。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，股票市場近期因為通膨預期，有比較大幅度下跌，但國壽資本適足率在350%以上，資本很強勁，5月底淨值比在6.5%以上，遠高於法定要求。利率上升、股票市場下跌情形，也讓國壽有較多機會審視值得投資的標的，包括產業前景正向、技術領先的產業，提供很好的長期投資機會。

國泰金控總經理李長庚表示，投資人都知道「漲多就是利空、跌多就是利多」，好的公司如果跌得愈兇，未來反彈也可能愈快，把好股票與跌幅列出來，很多好標的就會出現。

李長庚指出，升息對銀行業、壽險業都有好處，尤其對壽險來說是「短空、長的大利多」。股票下跌對投資組合短期會有影響，但長期資金反而可以比較低價買進績優股，國泰過去歷經多次不同的景氣週期，如何在低點勇於加碼、不恐慌，都會不斷檢視上漲下跌因素、找到好的投資機會。

媒體關注央行調升政策利率以及存款準備率1碼的影響。國泰金發言人鄧崇儀表示，調升存款準備率勢必會擠壓到可以放貸的金額，不過，就國泰世華銀行而言，銀行的存貸款比率（LDR）還是比較低的水位，因此放貸在短期內不會有太大變化。

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央行此次沒有出手第5波房市管制措施，鄧崇儀指出，國內房市在政策面跟資金面都有一些緊縮，評估自住需求不會有太大變化，但投資型會有一點衝擊。未來半年房市是否會大幅變化，主要看民眾的剛性需求以及對資金成本的接受度而定。

近期各國邊境陸續開放，不過產險業者都已下架海外突發疾病醫療險。國泰產主管表示，旅平險還是有提供意外險相關保障，但確實市場上大家都停止海外突發疾病醫療險相關產品，集團基於風險控管原因也暫停銷售，未來這部分會看風險掌控、國際上對法定傳染病掌控等狀況，再看是否重新推出商品。（編輯：潘羿菁）1110617