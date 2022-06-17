中鋼正向看待下半年 鋼化聯產估商機可達800億

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（中央社記者賴言曦台北17日電）中鋼董事長翁朝棟今天表示，面對碳中和議題，中鋼攜手中油等企業啟動鋼化聯產，並與工研院合作，一同探討如何將捕捉到的一氧化碳等氣體，轉做醋酸等石化產品，預估可創商機新台幣800億元。

中鋼股東會今天登場，通過每股配發新台幣3.1元現金股利；翁朝棟在談到鋼市前景時表示，雖然今年第2季遭逢動盪，但據世界鋼鐵協會預估，今年鋼鐵需求仍可較去年成長0.4%，約達18.4億公噸，研判下半年應會比上半年好。

對於小股東提出碳中和規劃的問題，翁朝棟說明，中鋼今年6月底會完成碳足跡盤查，9月底會協助旗下23家子公司做好碳足跡及排碳盤查，要用「以大帶小」的方式，協助台灣鋼鐵產業做好減碳規劃，且中鋼2050年一定會實施碳中和。

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除了與國內研究單位及石化業者共同探討如何減碳，翁朝棟表示，中鋼也進行跨國布局，與澳洲合作碳封存，並與日本鋼鐵業者「新日鐵」、韓國浦項鋼鐵簽訂合作備忘錄（MOU），共同研究減碳計畫。

鋼化聯產是運用工研院開發的二氧化碳捕捉與產製化學品技術，透過跨產業高值化再利用，達到碳循環效果；甫退休的中鋼前總經理王錫欽曾說，中鋼一年會產出180萬噸的一氧化碳，若交給化工廠，可製成360萬噸醋酸。（編輯：蘇志宗）1110617