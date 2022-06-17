華南金控與子銀行總經理退休 李耀卿、黃俊智接任

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（中央社記者張璦台北17日電）華南金控今天舉行股東會、改選董監事，董事長張雲鵬續任，金控總經理羅寶珠退休，由華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理李耀卿接任；同時，華南銀行總經理張振芳退休，由華南銀行現任副總經理黃俊智升任。

華南金是今年唯一進行董監改選的公股金融機構，本次華南金董事候選人名單並未超額提名，改選順利完成，15席一般董事分別為公股8席、民股7席，另有4席獨立董事。

公股8席一般董事包含張雲鵬和李耀卿；民股陣營方面，華南金最大民間股東、現任副董事長林明成依然在董事之列。

張雲鵬在股東會上指出，華南金2021年稅後淨利達新台幣172.06億元，獲利創歷史新高；展望今年，將面臨疫情、通膨、美國聯準會（Fed）升息以及俄烏戰爭等問題的干擾，華南金也設定多項發展策略來加強因應，包括多元收益來源、提升其他子公司獲利比重、拓展行銷業務、發展數位金融、強化風險管理、深化金融科技、以及落實ESG精神。

此外，華南金控暨華南銀行總經理交接典禮同步今天登場，由張雲鵬進行監交，金控總經理羅寶珠、銀行總經理張振芳退休，分別由李耀卿、黃俊智接任。

華南金指出，羅寶珠任職華南金融集團45年，在華南金總經理任內，落實執行集團各項營運策略，在資產品質、公司治理、風險管理及企業社會責任等面向都有優異表現。

華南金表示，張振芳自民國70年進入華南銀行服務，在華南銀總經理任內，帶領經理部門推展各項業務，創造獲利佳績有目共睹。

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接掌華南金總經理一職的李耀卿，畢業於美國華盛頓大學企業管理所，民國91年進入華南金融集團，曾任華南銀行風險管理部經理、華南金風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理等職務。

華南銀行新任總經理黃俊智，畢業於國立台灣大學管理學院碩士在職專班會計與管理決策組，民國81年加入華南銀行，擔任過華南銀行企金行銷部副理、董事會主任秘書、行政管理群副總經理等職務。（編輯：張均懋）1110617