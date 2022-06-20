馬士基示警運量將下跌 貨櫃三雄應聲走跌逾6%

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（中央社記者賴言曦台北20日電）台股今天小漲7點開出，但盤中航運股出現棄息賣壓，貨櫃三雄股價創波段新低，終場跌幅超過6％。法人建議，投資人近期面對航運股，應盡量以短線不殺低、等待反彈時減碼進行操作較為保險。

丹麥海運業巨擘馬士基集團（A.P. Moeller-Maersk A/S）執行長史庫（Soren Skou）近期表示，他認為今年上半年貨櫃航運量將下降，如果這個情況發生，速度會相當快，但預估下半年初期不會發生，可能會在8月或更晚才會看到。

另外，17日最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌11.35點，終止連4週反彈走勢，且主要長程線4大指數都走跌，僅中東線、南美線及亞洲區間航線走揚。

這些消息影響貨櫃三雄今天股價表現，長榮終場下跌新台幣10元，以109.5元作收，跌幅8.37%；陽明下跌8元，收在111.5元，跌幅6.69%；萬海下跌11.5元，以119.5元作收，跌幅8.78%。

航空雙雄同樣走弱，終場長榮航下跌1.2元，以28.7元作收，跌幅4.01%；華航則跌1.1元，收在22.25元，跌幅4.71%。另外，漢翔跌至跌停板，報34.4元，下跌3.8元。

散裝航運龍頭裕民、慧洋-KY同樣受賣壓籠罩；裕民收盤下跌3.8元，以48元作收，跌幅7.34%；慧洋-KY下跌6元，收在72.6元，跌幅7.63%。其餘包含新興、台航、四維航等散裝航運股價跌幅也都在7%至9%之間。

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法人認為，長榮、陽明將分別於27日、29日除息，但今天卻出現棄息反應，顯示市場對航運運價前景有疑慮，且觀察美西近期在外海等待進港船舶僅約20餘艘，不若去年塞港嚴峻，市場可能基於研判貨櫃市場景氣高峰已過，才會出現賣壓。

操作方面，法人建議，市場短期內對航運股可能有看空的情況，不建議投資人長期持有，應以短線不殺低，等待反彈就減碼的作法會比較保險。（編輯：郭無患）1110620