DRAM庫存上升 集邦：第3季價格恐跌3%至8%
2022/6/20 15:07
（中央社記者張建中新竹20日電）市調機構集邦科技今天表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）整體庫存上升，預期第3季DRAM價格恐將下跌3%至8%。
集邦科技指出，時序逐漸步入傳統旺季，DDR5滲透率也逐步提升，但DRAM市場仍不敵俄烏戰爭及高通膨的負面影響，整體DRAM庫存上升，預期第3季DRAM價格恐將下跌3%至8%。
電腦市場需求低迷不振，位元供應將持續小幅增加，集邦科技表示，電腦用DRAM市場供過於求，預期第3季產品價格將下跌約3%至8%。
集邦科技指出，手機銷售不如預期，且單機平均搭載容量並未顯著增加，行動記憶體市場持續供過於求，預期第3季部分產品價格跌幅可能超過8%。
消費電子買氣受到俄烏戰爭、高通膨及中國封城影響，集邦科技分析，消費型記憶體拉貨動能疲弱，預期第3季產品價格也將下跌約3%至8%。
伺服器與繪圖記憶體部分，集邦科技指出，市場庫存升高，也將影響產品價格表現，預期第3季價格可能持平或下滑5%。（編輯：郭無患）1110620
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