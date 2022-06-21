外媒指7成客戶擬重議長約價 航商：不符現狀

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（中央社記者賴言曦台北21日電）外媒報導，調查顯示有71%運輸業者受訪時認為，若市場發生重大變化，將尋求重新談判長期合約；國內航運業者表示，目前多數大客戶都願意繼續履約，以求航運品質穩定，僅少數小客戶有想重啟談判的可能。

貨運物流供應鏈新聞網站The Loadstar近日報導，貨櫃航運即期報價近來持續下跌，據英國倫敦海運諮詢機構德魯里 （Drewry） 編製的世界運價指數 （World Container Index，WCI）數據顯示，上週亞洲運往美西的指數下跌3%，每FEU（40呎櫃）至8378美元（約新台幣24.91萬元）；亞洲至美東則維持不變，每FEU維持1萬0695美元。

報導也引述航運數據諮詢公司Xeneta對運輸業者的調查，有71%受訪業者時表示，若市況明顯改變，將尋求重新談判長期合約；11%受訪業者則聲稱他們準備違約，尋找更划算的交易；另有18%受訪業者表示，無論市況如何變化，都會履行現有合約。

國內航運業者受訪時表示，雖然裝載率不好時，船公司會配合客戶調降運價，但以目前船公司裝載率仍有不錯水準的情況下，討論調降長約價是「不符合現狀的」，且願意接受長約價的大客戶，多數已將運價算入成本並適當轉嫁出去，因此會選擇走完合約，以追求穩定的貨運品質。

航運業者也提到，雖然目前運價指數走跌，但牽涉國際油價上漲衝擊美國民眾預算支配，零售商因觀望消費動能情況而尚未大量補庫存，還有美西碼頭工人談判尚未有結果，市場憂心怠工、罷工加劇塞港而先把貨品改運往美東，這也是美東運價較美西平穩的原因。

國內貨攬業者則認為，近年海運市況特殊，長約價簽得比以往都高，這也導致現貨價回落時，兩者價差比以往都大，多少會影響客戶對繼續履約長約價的意願。

貨攬業者指出，船公司或許可能基於客戶來年續約意願的考量而配合重啟談判，但最終還是得看船公司的意願，且目前還沒進入第3季傳統旺季，所以對於長約價會否重啟談判，還有待觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110621