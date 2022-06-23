三陽工業聚焦四核心領域 力拚重返歷史榮耀

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）三陽工業董事長吳清源今天表示，未來三陽將以二輪及四輪載具、資產活化、儲能與農林投資等四大核心領域重返榮耀。在儲能、電動車發展佈局上，將注資30億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能。

三陽今天召開股東會，2021年合併營收新台幣416.17億元，稅後淨利19.65億元、EPS2.3元，股東會決議每股配發1.3元現金股利。

董事長吳清源表示，營收連續2年持續突破新高，今年5月也再次創下機車單月銷售冠軍紀錄，繳出亮麗成績單。他強調重返榮耀需以品質、服務、創新為根本，讓三陽從品質的要求，做到體質的強化。

吳清源表示，未來三陽將會有四個核心領域：二輪及四輪載具、資產活化、儲能與農林投資，以四大核心持續恢復三陽歷史榮耀。為佈局儲能、電動車發展，三陽將分階段注資30億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能。

吳清源表示，鋁電池中電解液不含有機溶劑，可杜絕電池因熱失控引發燃燒或爆炸的安全疑慮，是安全且環保的新電池技術。特別是鋁電池只需要15分鐘即可充飽電的特性，具高周轉率，未來車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池。

目前亞福已著手進行第二代生產線準備工作，同時佈建專利與國際認証，規劃在2025年二代廠完備後，將成為全球首家鋁電池量產公司。

吳清源表示，二輪方面，三陽市占率從過去最低的9%爬到現在30%的成績，在機車的產品上有長足的進步。在四輪部份，旗下南陽實業代理的HYUNDAI汽車，今年累積1至5月銷售量較去年成長12%，成為國產品牌唯一銷售正成長的品牌。目前缺車4000多輛，有信心達成全年銷售成長15%，挑戰全年15000台目標。

吳清源表示，將持續活化資產，有別於一般活化可能是賣資產去做其他投資，三陽的活化是「以土就土」，也就是出售閒置土地，再投資新土地，除了活化外，在不動產的領域繼續投資。

至於碳權的問題，三陽投資農林種的樹木會擁有碳匯，未來可搭配林下經濟的規劃，在綠能經濟方面，已有完整的備案。（編輯：郭無患）1110623