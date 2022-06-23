創新板首家錼創：明年底單月損平 後年獲利驚豔

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（中央社記者潘智義台北23日電）即將成為台灣創新板首家掛牌公司的錼創科技，董事長李允立今天表示，雖然微發光二極體（Micro LED）新創事業不斷燒錢，但明年底會呈現單月損益兩平，後年會有驚豔獲利數字。

錼創科技聚焦次世代顯示器技術微發光二極體（Micro LED），本次辦理現金增資6305張，預計掛牌股本為新台幣10.7億元，最快將於今年第3季掛牌上市。

李允立在上市前業績發表會指出，微發光二極體（Micro LED）除了是新世代顯示技術，更深具低碳排、低耗電等環保特性，是實踐ESG（環境、社會、公司治理）概念的重要技術。

他解釋，Micro LED是一種高效率、低功耗技術，同時兼具高亮度、高對比效果，打破以往這兩種效果難以同時呈現的狀況；加上高精密、高解析度，可把每個畫素做到很小。

雖然現有摺疊手機採有機發光二極體（OLED）技術，但他強調，Micro LED的可撓曲、可摺疊功能比OLED還好，又具備超快反應速度。

他坦言，自己專注技術研發，但缺乏量產的製造經驗，因此找來在台積電有14年製造經驗的副總經理王俊雄，終於在2019年量產，建立第一條Micro LED生產線，包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等完整的生產技術，同時具備自製設備與調校能力。

錼創是目前全球少數有出貨實績，且經過客戶品質驗證的Micro LED廠商。錼創科技自行研發波長亮度高均勻性的6吋紅綠藍發光二極體（RGB LED）晶圓，以及高良率紅綠藍微發光二極體（RGB Micro LED）晶片，並透過巨量轉移搭配巨量檢測及巨量修補。

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根據調研機構Omdia指出，目前市場上液晶顯示器（LCD）、有機發光二極體（OLED）已完全滲透各個領域，2022年市場規模恐下降至1450億美元，市場趨近飽和。

Omdia說明，Micro LED具有效率高、功耗低、體積小、透明度佳、亮度高、解析度高等優勢，可廣泛應用於超大尺寸、透明車用顯示器、擴增實境（AR）眼鏡，專攻目前主流LCD、OLED難以滿足的市場需求，預估到2028年MicroLED市場規模可達98.5億美元，年複合成長率高達116%。電視龍頭大廠、行動穿戴裝置大廠、汽車零組件大廠，在終端產品搶先導入Micro LED應用，未來業績成長可期。（編輯：張均懋）1110623