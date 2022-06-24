龍巖推多元化產品設計 強化數位服務

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（中央社記者賴言曦台北24日電）生命產業品牌龍巖今天召開股東會，通過每股配發新台幣1.2元現金股利。龍巖表示，未來發展策略將著重在全台墓園塔位多元化的規劃設計，整合生前契約需求，積極推動數位轉型。

龍巖2021年合併營收35.5億元，稅後盈餘14.6億元，年增6%，每股稅後淨利（EPS）3.36元。

龍巖今天發布新聞稿表示，龍巖2021年啟動數位轉型，從資訊、禮儀、客戶、陵園推動數位創新4部曲，已陸續導入客製化電子訃聞、陵園購物商城，結合24小時線上祭拜、線上簽約繳件系統等服務。

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龍巖表示，COVID-19疫情期間，線上服務減少實體接觸，使簽約不受限。另外，自電子訃聞上線後，截至2022年3月，使用率超過5成；線上客戶專區使用人次超過6000人，提高服務品質與效率。

龍巖指出，線上簽約繳件服務去年8月底上線後，9月的使用率便超過3成，累積至今成交金額已達1.3億元；龍巖今年仍將持續擴大資訊轉型，線上服務成交量也可望持續成長。（編輯：張良知）1110624