陽明漲逾9%觸漲停邁向填息 航運除息秀類股強勢

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（中央社記者賴言曦台北27日電）航運股陽明今天除息，早盤觸發漲停板，向填息路邁進；今天也除息的散裝航運股裕民股價走揚，但同樣尚未完成填息。航運除息秀帶動類股指數今天表現強勢，早盤漲逾2%。

台股今天反彈近300點，陽明開盤股價走揚，盤中觸發漲停板，報86.1元；即將在29日除息的長榮今天股價也開高，盤中最高一度至107元，漲幅超過8%；萬海最高則一度至126元，漲幅超過6%。

陽明去年每股稅後盈餘（EPS）48.73元，每股配發20元現金股利，總金額達698.42億元，預計7月29日發放。台灣證券交易所指出，陽明除息影響大盤指數約22.65點。

陽明、長榮上週遭逢棄息賣壓，股價失守百元大關，分別創下今年1月26日及2021年10月29日以來低點，帶動航運類股跌深；據證交所統計，航運類指數上週下挫12.44%，為跌幅最深的類股。

另外，花旗上週對長榮喊出外資圈最低價，評等由原先的買進降至賣出，目標價砍至70元；對陽明雖重申買進評等，但目標價由186元降至116元。

國內貨攬業者認為，雖然目前運價略有下滑，但平均運價仍高於歷史運價均值，且花旗是以過去海運市場最恐慌時期為假設基礎推論，與市場狀況明顯背離。

除了陽明之外，裕民今天開盤後股價上漲，最高至44.15元，漲幅超過6%，但仍然未能完成填息。裕民去年每股稅後盈餘5.79元，每股配發現金股利3元，總金額25.35億元，預計7月27日發放。（編輯：楊蘭軒）1110627