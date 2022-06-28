談企業核心競爭價值 黃天牧籲最重要是同理心

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會主委黃天牧表示，現在全世界面對最大問題是不平等，企業核心競爭價值應是同理心；他也提醒企業不要忘記強壯的中產階級才是企業發展最堅固的基石，若社會極端化，沒有企業會有永續發展基礎。

今年董事學會年會以「劇變的年代，探究下一代核心競爭力」為主題，黃天牧今天致詞時指出，企業核心競爭價值可能不是創新、併購或數位化，而是同理心（empathy）。

黃天牧說，如俄國小說家托爾斯泰所說「幸福家庭都很相似，不幸福家庭卻各有不幸」，套用到企業上，幸福企業的原因之一應是擁有高效穩健的董事會治理，在此同時，不幸福企業原因各有不同。

黃天牧進一步舉例心目中遇到挫折或困難的不太幸福公司，產業界如德國福斯汽車、臉書公司或奇異公司，金融界如富國銀行或安聯投資公司等。

他也指出，現在社會面臨不平等、科技創新帶來的衝擊、高齡化、極端化、對政府和相關機構的不信任等5大議題，從擔任金管會主委以來，他始終觀察金融機構在這5大議題下扮演什麼樣的角色，這也彰顯以價值為基礎的金融重要性，金融不是只為每股盈餘（EPS）、資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE），應是要留給金融機構服務的民眾永續的價值。

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另外，黃天牧進一步指出，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先前著手將一間汽車旅館改建為亞馬遜在西雅圖的總部，並將總部一半樓層分給遊民中心，因貝佐斯知道企業有所成時必須分享給社會，「在座哪一個企業家，願意把公司總部和遊民中心放在一起？」黃天牧說，和遊民站在一起就是亞馬遜的策略，以此表達企業對社會的關懷。

黃天牧提到，社會脈動都在期待企業著重自身成長目的之餘，能分享企業獲利或成長給社會更需要幫助的人，這背後動機就是同理心；他也對在場企業呼籲，不要認為不平等和自己沒有關係，強壯的中產階級才是任何企業發展最堅固的基石，若社會極端化，將沒有企業會有永續發展的基礎。（編輯：楊凱翔）1110628