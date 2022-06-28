若中國對台灣強化經濟脅迫 龔明鑫：代價非常大

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（中央社記者蘇思云台北28日電）美國學者關注若中國強化對台灣的經濟脅迫，影響為何。國發會主委龔明鑫表示，實際上誰擁有關鍵技術，誰才在經濟上或整體供應鏈更有影響力，如果中國對台灣做出進一步經濟脅迫，代價非常大。

龔明鑫率領下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）在6月25日抵達華府。在華府期間，龔明鑫分別在全球台灣研究中心（GTI）及德國馬歇爾基金會（GMF）兩智庫進行演講與座談，並出席Select USA重要活動。

龔明鑫出席華府著名智庫GMF閉門座談會，由GMF亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）主持，與會重要代表包括國務院次卿幕僚長等美國官員，美國傳統基金會（The Heritage Foundation）、彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）等智庫，以及澳洲、紐西蘭、芬蘭、韓國、挪威等國駐美大使館都派員與會。

學者提問台灣對中國的依賴正逐步下降，但若中國強化對台灣的經濟脅迫，對台灣經濟將會有何影響。龔明鑫表示，中國對全世界各國，包括台灣、澳洲都有以經濟脅迫政治的相同舉動。但實際上誰擁有關鍵技術，誰才在經濟上或整體供應鏈上更有影響力。

龔明鑫以ICT產業為例，最重要的半導體產業是在台灣，這部分則是中國依賴台灣、而不是台灣依賴中國。台灣技術水準高，商品如果無法出口到中國，也會有其他國家願意承接，如果中國要對台灣做出進一步的經濟脅迫，其代價非常大。

龔明鑫在座談會中說明，在2016年思考台灣的產業政策時，台灣由於習慣於專業代工，面對國際大廠等客戶，卻不知實際使用產品的消費者喜好，而台灣產業發展與國家發展息息相關，國家願景是非核家園及低碳，所以要推動風電及光電等再生能源。

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龔明鑫指出，台灣海峽是全世界數一數二的風場，台灣從歐洲引進技術與資金，加上台灣的投資，也發展出台灣離岸風電產業鏈；亞洲國家也來觀摩台灣發展離岸風電產業的經驗。台灣現已進入下一階段布局，發展浮動式離岸風電設備。這些產業創新也創造高品質且高薪的在地工作機會，有助年輕人就業，台灣經濟不再依賴中國。

座談會上眾人也關心台灣跟中東歐國家的經貿合作，尤其在半導體產業方面。龔明鑫說明，半導體產業若擴大到其他國家，必須有人才與產業的群聚。半導體供應鏈很長，中東歐國家可在上中下游產業鏈結構中，找出各自利基來發展，台灣過去30年來從人才培育到技術累積的經驗，很願意跟其他國家分享。（編輯：趙蔚蘭）1110628