電價調漲 張安平：業界要想辦法提高能源效率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北28日電）經濟部昨天宣布，7月1日起產業用電大戶電價調漲15%。對於漲幅是否太高，台泥董事長張安平今天受訪時表示，這不是「是非題」，產業界要自己想辦法把能源效率往上提高。

張安平今天出席台灣董事學會年會活動，他在接受媒體採訪時表示，能源成本高漲不只是台灣的問題，也是世界共同的問題；對產業界來說，不同產業會有不同影響，產業界要自問能源效率夠不夠，如果不夠就要自己想辦法提升，不然就算政府一直補貼，那也活不下去。

張安平坦言，電價對台泥一定會有影響，甚至可能多出上億元開銷，不過具體影響有多大，目前還無法得知；且台泥除了推動綠能外，也持續耕耘能源效率，可以與世界上的水泥同業競爭。（編輯：張良知）1110628