首次碳費審議會15日開 台泥張安平盼同步推台版CBAM

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（中央社記者賴言曦台北14日電）環境部預計明天召開首次碳費費率審議委員會，台泥董事長張安平表示，台泥支持碳有價，但也呼籲環境部應同步公告台灣的碳邊境調整機制推動時程表，要求進口商品開始申報碳排放量，健全產業公平競爭環境。

張安平受訪時說，碳議題沒有疆界也無法鎖國，台灣如果只有實施碳費，卻沒有配套機制，將會導致高碳排產品傾銷台灣，衍生國家間的「碳洩漏」，讓實施碳費後的台灣產業鏈碳排不減反增。

台泥指出，若以水泥產業進行初步估算，若政府對國內企業開徵碳費，而國外高碳排水泥與熟料無須支付任何碳成本，並進入市場完全取代本土產品，每年台灣將增加約1個直轄市的碳排量。

另據水泥工業同業公會統計，進口水泥在台灣水泥消耗量的占比逐年上升，已從2013年的11.26%，成長至2023年的24.83%。

張安平表示，碳是跑不掉的，政府會對進口商品徵收貨物稅及營業稅，但進口水泥無須申報碳排並繳納代金，對本土業者相當不公平，會造成劣幣驅逐良幣，「一個產業死掉是回不來的」，如果不積極面對，國內產業恐會失去競爭力。

針對碳費徵收對景氣影響，張安平認為，首批碳費徵收對象包含電力、鋼鐵、水泥、石化業、半導體，及薄膜電晶體液晶顯示器業等產業，估計要收的噸數達1.1億噸至1.2億噸，若市場普遍預估的每噸徵收300元碳費來算，就是300多億元，「這對任何一個國家來說都不是小數字」，對景氣與競爭力勢必會有影響。（編輯：潘羿菁）1130314